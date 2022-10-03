国内 Protected: 月刊誌「選択」が誤報に居直り 本紙と韓国紙を混同 「通例」を理由に修正せず By 編集部 2022年10月3日 TwitterFacebookLINEEmailPrint This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: TwitterFacebookLINEEmailPrint Previous article「マインドコントロール」論で信仰否定の反統一教会コメンテーター こちらもおすすめ 国内 本紙、読売テレビ「ミヤネ屋」に抗議 国内 アサギマダラをマーキング 石川県宝達志水町の小学校 国内 手に取ると絵が浮かぶ 「石ころアート」／果物、魚、アニメキャラなど コラム 【上昇気流】（2022年9月30日） コラム 【上昇気流】（2022年9月28日） 国内 銀座で国葬賛成デモ 国内 憲法改正の道拓く 「闘う政治家」の本領発揮 【連載】安倍政治のレガシー（４） 国内 経済政策アベノミクス 成長重視で雇用・税収増やす 【連載】安倍政治のレガシー（３）