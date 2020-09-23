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iPhone,iPadで電子新聞アプリをお使いの皆様へ

　編集局 　2020/9/23　 インフォメーション　


【iOS 14へのアップグレードについて】

　平素から世界日報社のＷｅｂサービス（電子新聞）をご利用くださり、誠に有難うございます。

※2020/09/16に公開された「iOS14」で一部不具合が発生しております。
ただいま対応中でございますので、iOS14へのアップグレードをお控えいただきますようお願いいたします。

＜対象サービス＞

・スマートフォンアプリ「電子新聞」（iPhone版、iPad版）

株式会社世界日報社

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