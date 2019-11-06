両陛下、文化勲章受章者ら招き茶会

編集局 2019/11/06 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は５日午後、文化勲章受章者と文化功労者２６人を皇居・宮殿に招き、茶会を催された。

文化勲章受章者はノーベル化学賞受賞が決まった電気化学の吉野彰さん（７１）ら６人、文化功労者は歌舞伎の坂東玉三郎さん（６９）、映画の大林宣彦さん（８１）ら２０人が出席。天皇陛下は「皆さんが努力を重ね、学問、芸術、スポーツの分野で大きな成果を挙げられましたことを誠に喜ばしく思います」と述べられた。続いてテーブルに着席し、出席者と和やかに歓談された。

茶会には秋篠宮殿下御夫妻と長女眞子殿下、次女佳子殿下も出席された。