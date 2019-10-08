両陛下、更生保護制度全国大会に

編集局 2019/10/08 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は７日、東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開かれた更生保護制度施行７０周年記念全国大会に出席された。

犯罪や非行をした人の立ち直りを助け、孤立や再犯の防止を図る同制度は、１９４９年の犯罪者予防更生法制定によって始まった。この日の大会には、安倍晋三首相や小池百合子都知事のほか、全国から集まった更生保護関係者４０００人余りが出席した。

大会式典では、同制度に多大な貢献をした人々の表彰などが行われ、天皇陛下は「地道にそれぞれの地域の力となり、献身的に更生保護を支えてきた多くの関係者の努力に深く敬意を表します」とお言葉を述べられた。