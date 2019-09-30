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佳子殿下、手話甲子園に御出席

　編集局 　2019/9/30　 写真皇室　


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秋篠宮家の次女佳子殿下は「第６回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」で、手話を交えてあいさつされた＝２９日、鳥取市

　秋篠宮家の次女佳子殿下は２９日、鳥取市で開催された「第６回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」に出席された。

　開会式では、手話を交えてあいさつ。「目標に向かって励んだ経験は、大切な宝物になったのではないでしょうか」と高校生らに呼び掛け、大会を通して聴覚障害者や手話への「理解がより一層深まることを願います」と述べられた。

　同市の因幡万葉歴史館も訪問され、児童らの万葉集の朗唱を見学。同県東部などの伝統芸能で日本遺産の「麒麟（きりん）獅子舞」も鑑賞され、演技後に獅子頭を持ち上げた際には、「重いですね」と驚いた御様子だったという。

　佳子さまは同日夜、帰京された。

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