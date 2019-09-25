両陛下が高齢者施設御訪問

編集局 2019/9/25 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は２４日、東京都目黒区の複合施設「田道ふれあい館」を訪れ、施設内にある区の高齢者センターやシルバー人材センターを視察された。

敬老の日にちなんだ恒例の施設訪問で、両陛下は高齢者が健康のための体操をしたり、シルバー人材センターの作業所で服を仕立て直したりする様子を見学。天皇陛下は「体操の効果は素晴らしいですね」「作業の方はいかがですか」などと一人ひとりに声を掛けて回られた。

敬老の日とこどもの日にちなんだ施設訪問は、２０１５年に両陛下と秋篠宮殿下御夫妻が上皇陛下御夫妻から引き継ぎ、それぞれが隔年で行ってこられた。今後はいずれも両陛下が毎年行われる。