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天皇陛下　即位後初の稲刈り

　編集局 　2019/9/20　 写真皇室　


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天皇陛下は即位後初めてとなる稲刈りをされた＝１９日午前、皇居・生物学研究所脇の水田（宮内庁提供）

　天皇陛下は１９日、皇居内の生物学研究所脇の水田で、即位後初めてとなる稲刈りをされた。皇居での稲作は昭和天皇が始め、上皇陛下から陛下が引き継がれた。

　長袖シャツと紺のズボン姿の陛下は長靴を履き、新調した鎌を右手に持ち、５月に自ら植えたもち米のマンゲツモチと、うるち米のニホンマサリの計１００株をしゃがんで手際よく刈り取られた。

　宮内庁によると、今年の作柄は平年並みで台風１５号の影響もなかった。収穫した米は伊勢神宮の神嘗祭などに使われる。

　例年は宮中祭祀（さいし）の新嘗祭に使われるが、今年は代わって大嘗祭が行われ、栃木県高根沢町と京都府南丹市の斎田の米が使われる。

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