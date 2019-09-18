佳子殿下、ウィーン少年合唱団と交流

編集局 2019/9/18 写真｜皇室

「天使の歌声」鑑賞

【ウィーン時事】オーストリアの首都ウィーンを公式訪問中の秋篠宮家の次女佳子殿下は１６日、世界的にも有名な「ウィーン少年合唱団」の活動拠点を訪問された。

佳子さまは、「天使の歌声」と称される少年たちの合唱を間近で鑑賞し、団員と交流された。

１０年ほど前に日本でも同合唱団のコンサートを見た経験があるという佳子さまは、この日合唱を披露した２２人の少年団員一人一人と握手し、最後に「すてきな歌を聞かせていただいて楽しかったです」とあいさつされた。