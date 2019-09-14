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天皇陛下、コソボ大統領と会見

　編集局 　2019/9/14　 写真皇室　


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天皇陛下はコソボのサチ大統領（右端）と会見された＝１３日午後、皇居・宮殿「竹の間」（代表撮影）

　天皇陛下は１３日午後、皇居・宮殿「竹の間」で、来日中のコソボのサチ大統領と約２０分間会見された。宮内庁によると、会見では来年の東京五輪・パラリンピックや、外交関係樹立から今年で１０周年を迎える両国の交流などが話題に上った。

　天皇陛下はリオデジャネイロ五輪でコソボの女子柔道選手が金メダルを取ったことや、同国で日本人指揮者の柳沢寿男さんが活躍していることなどに言及。「今回の大統領の訪日が、日本とコソボの友好関係のさらなる発展につながることを期待します」と述べられた。

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