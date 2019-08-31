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天皇、皇后両陛下、アフリカ首脳と茶会　皇居

　編集局 　2019/8/31　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下は茶会に出席したアフリカ各国の首脳らを見送られた＝３０日午後、皇居・宮殿南車寄せ（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は３０日午後、第７回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ７）のため来日したアフリカ各国首脳らを皇居・宮殿に招き、茶会を開かれた。

　茶会には３２カ国の首脳夫妻ら４４人が出席。天皇陛下は「この会議がアフリカ諸国のさらなる発展と人々の幸せに寄与していくものとなったことを期待しております」とあいさつし、和服姿の皇后陛下、秋篠宮殿下御夫妻ら皇族方と共に、出席者と和やかに歓談された。

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