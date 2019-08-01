悠仁殿下、豆記者に御面会

編集局 2019/8/01 写真｜皇室

秋篠宮殿下御夫妻と 沖縄や北海道から小中学生

秋篠宮殿下御夫妻と長男悠仁殿下(１２)は３１日午後、沖縄県や北海道函館市から派遣された小中学生の「豆記者」約６０人と、赤坂御用地内の赤坂東邸で面会された。

豆記者との面会は、上皇陛下御夫妻や天皇、皇后両陛下が皇太子夫妻時代に実施された。代替わりに伴い、秋篠宮殿下御夫妻が継承され、豆記者と年齢が近い悠仁さまも同席されることになった。宮内庁皇嗣職によると、御夫妻と悠仁さまは約４０分間、豆記者と和やかに御歓談。悠仁さまは「初めてのご経験ですか」などと声を掛けておられたという。