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悠仁殿下、豆記者に御面会

　編集局 　2019/8/01　 写真皇室　


秋篠宮殿下御夫妻と　沖縄や北海道から小中学生

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秋篠宮殿下御夫妻と悠仁殿下は、小中学生の「豆記者」と面会された＝３１日、東京・元赤坂の赤坂東邸（宮内庁提供）

　秋篠宮殿下御夫妻と長男悠仁殿下(１２)は３１日午後、沖縄県や北海道函館市から派遣された小中学生の「豆記者」約６０人と、赤坂御用地内の赤坂東邸で面会された。

　豆記者との面会は、上皇陛下御夫妻や天皇、皇后両陛下が皇太子夫妻時代に実施された。代替わりに伴い、秋篠宮殿下御夫妻が継承され、豆記者と年齢が近い悠仁さまも同席されることになった。宮内庁皇嗣職によると、御夫妻と悠仁さまは約４０分間、豆記者と和やかに御歓談。悠仁さまは「初めてのご経験ですか」などと声を掛けておられたという。

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