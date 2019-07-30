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両陛下、国際シンポ開会式に

　編集局 　2019/7/30　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下は「地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム２０１９」の開会式に出席された＝２９日午後、横浜市のパシフィコ横浜

　天皇、皇后両陛下は２９日、横浜市のパシフィコ横浜を訪れ、「地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム２０１９」の開会式に出席された。

　天皇陛下はあいさつで、地球環境の保全を図るためには詳細かつ正確なデータが不可欠などと指摘。その上で「宇宙から地球の表面、内部を詳しく観測できるリモートセンシングの技術は大変重要な手段となると思われます」と述べられた。式には５６カ国・地域から約２０００人が出席した。

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