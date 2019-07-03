篠宮殿下御夫妻、フィンランド入りされる

編集局 2019/7/03 写真｜皇室

ポーランド訪問終えられ

【ヘルシンキ時事】ポーランド公式訪問の全日程を終えた秋篠宮殿下御夫妻は２日、ワルシャワ空港発の民間機でフィンランドの首都ヘルシンキ入りされた。

秋篠宮さまにとりフィンランドは、平成以降で４４カ国目の公式訪問先。同国と日本は今年が外交関係樹立１００周年の節目に当たる。

御夫妻はヘルシンキに到着後、市内の国立博物館、アテネウム美術館、ヘルシンキ大聖堂をそれぞれ御視察。３日以降はニーニスト大統領表敬や１００周年記念行事への出席などを予定している。

日本時間の６日午前、成田空港着の民間機で帰国される。