両陛下、ウィーン少年合唱団公演に

編集局 2019/6/15 写真｜皇室

上皇御夫妻の歌も

天皇、皇后両陛下は１４日午後、東京都新宿区の東京オペラシティコンサートホールを訪れ、ウィーン少年合唱団の日本公演を鑑賞された。

曲目は古典や映画音楽など幅広く、上皇陛下が作った琉歌に上皇后陛下が曲を付けた「歌声の響」も披露された。アンコールでは上皇后陛下が作詞した「ねむの木の子守歌」などが歌われ、２階席で鑑賞した両陛下は笑顔で拍手を送られた。

両陛下は皇太子夫妻時代からたびたび同合唱団の公演を鑑賞されている。