上皇陛下御夫妻、京都入りされる

編集局 2019/6/12 写真｜皇室

退位後初の地方御訪問

上皇陛下御夫妻は１１日、新幹線で京都市入りされた。４月末の退位後初の地方訪問。１２日、孝明天皇陵と明治天皇陵に退位したことを報告する「親謁の儀」に臨み、３月１２日から始まった退位に伴う一連の儀式を終えられる。１３日に帰京される。

御夫妻は午後３時半すぎ、京都駅に到着。駅では大勢の人々が出迎え、心臓の弁の逆流症や不整脈が明らかになった上皇后陛下は、上皇陛下と笑顔で手を振られた。