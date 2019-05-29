世界日報 Web版

ホーム > 写真 > 天皇、皇后両陛下が米大統領夫妻にお別れ

天皇、皇后両陛下が米大統領夫妻にお別れ

　編集局 　2019/5/29　 写真皇室　


２０分間懇談

800

天皇、皇后両陛下はトランプ米大統領夫妻にお別れのあいさつをされた＝２８日午前、東京都千代田区（宮内庁提供）

　天皇、皇后両陛下は２８日午前、国賓として来日したトランプ米大統領夫妻が滞在する東京都千代田区内のホテルを訪れ、夫妻にお別れのあいさつをされた。

　宮内庁によると、懇談は約２０分。天皇陛下が「即位後の国賓として大統領夫妻をお迎えできて大変うれしく思います」と話し掛けると、大統領は「私たちも両陛下のことをよく知ることができ、本当の友人同士になりました。両陛下はリーダーとして素晴らしいだけでなく、カップルとしても素晴らしいと感じ取ることができました」などと述べた。

写真のほかの記事

皇室のほかの記事