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上皇陛下、お忍びで科学博物館御訪問

　編集局 　2019/5/21　 写真皇室　


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上皇陛下が国立科学博物館に入られた＝２０日午後、東京都台東区

　上皇陛下は２０日午後、東京・上野の国立科学博物館をお忍びで訪問された。上皇陛下はこれまでも魚類研究のため、定期的に同館を訪問されている。

　午後２時すぎ、集まった人たちに手を振りながら同館に到着した上皇陛下は、哺乳類展を視察するなどして２時間半ほど滞在された。関係者によると、とても楽しそうにされていたという。

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