上皇陛下、お忍びで科学博物館御訪問

編集局 2019/5/21 写真｜皇室

上皇陛下は２０日午後、東京・上野の国立科学博物館をお忍びで訪問された。上皇陛下はこれまでも魚類研究のため、定期的に同館を訪問されている。

午後２時すぎ、集まった人たちに手を振りながら同館に到着した上皇陛下は、哺乳類展を視察するなどして２時間半ほど滞在された。関係者によると、とても楽しそうにされていたという。