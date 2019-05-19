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秋篠宮殿下御夫妻　「みどりの愛護」つどい御出席

　編集局 　2019/5/19　 写真皇室　


　秋篠宮殿下御夫妻は１８日午前、鳥取市の県立布勢総合運動公園で開催された第３０回全国「みどりの愛護」のつどいに出席された。

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秋篠宮殿下御夫妻は記念植樹に臨まれた＝１８日午前、鳥取市（代表撮影）

　この行事はこれまで皇太子殿下御夫妻が出席されていたが、即位に伴い秋篠宮御夫妻に引き継がれた。式典で秋篠宮さまは「新たな緑を創り出し、育てていくためには、多くの人々がその大切さを理解し、幅広く運動に参加していくことが重要でありましょう」とお言葉を述べられた。

　秋篠宮さまが皇位継承順位１位の皇嗣となってから初の地方公務で、御夫妻は１７日から鳥取県を訪問。１８日午後に帰京された。

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