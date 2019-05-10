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両陛下　離任中国大使と初の御面会

　編集局 　2019/5/10　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下は、離任する中国の程永華駐日大使夫妻と面会された＝９日午前、東京・元赤坂の赤坂御所（宮内庁提供）

　天皇、皇后両陛下は９日午前、お住まいの赤坂御所で、離任が決まった中国の程永華駐日大使夫妻と面会された。

　天皇陛下の即位後、離任大使との面会は今回が初めて。天皇陛下は新任外国大使の信任状奉呈式に臨むほか、着任と離任時に面会するのが恒例となっている。

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