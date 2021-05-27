ホーム > 写真 > 天皇陛下が田植え

天皇陛下が田植え

　編集局 　2021/5/27　 写真皇室　


田植えをされる天皇陛下＝２６日午前、皇居・生物学研究所脇の水田（宮内庁提供）

田植えをされる天皇陛下＝２６日午前、皇居・生物学研究所脇の水田（宮内庁提供）

　天皇陛下は２６日、皇居内の生物学研究所脇にある水田で田植えをされた。皇居の稲作は昭和天皇が始められた恒例行事で、上皇陛下から引き継がれた。

　水色の長袖シャツに黒の長靴姿の陛下は、水田に入ってしゃがみ、うるち米のニホンマサリともち米のマンゲツモチの苗計２０株を丁寧に植られた。

　秋に陛下が稲刈りをされ、収穫した米は宮中祭祀（さいし）の新嘗祭などに使われる。

写真のほかの記事

皇室のほかの記事