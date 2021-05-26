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皇后陛下　蚕に桑

　編集局 　2021/5/26　 写真皇室　


皇后陛下は蚕に桑の葉を与えられた＝２５日午後、皇居・紅葉山御養蚕所（宮内庁提供）

皇后陛下は蚕に桑の葉を与えられた＝２５日午後、皇居・紅葉山御養蚕所（宮内庁提供）

　皇后陛下は２５日、皇居内の紅葉山御養蚕所を訪れ、飼っている蚕に桑の葉を与えられた。「給桑」という作業で、この日は約１時間にわたって行った。

　皇后陛下は「全部食べちゃうんですか」などと担当者に尋ね、時折笑いながら純国産種の蚕「小石丸」がいる桑の上に丁寧に新しい葉を重ねていった。

　養蚕は明治以降の歴代皇后が継承しており、皇后陛下は昨年から実際の作業に携わっている。

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