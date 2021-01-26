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秋篠宮殿下がオンライン視察、済生会３病院

　編集局 　2021/1/26　 写真皇室　


秋篠宮殿下は自らが総裁を務める恩賜財団済生会の病院をオンライン視察された＝２５日午前、東京都港区の宮邸（宮内庁提供）

秋篠宮殿下は自らが総裁を務める恩賜財団済生会の病院をオンライン視察された＝２５日午前、東京都港区の宮邸（宮内庁提供）

　秋篠宮殿下は２５日午前、新型コロナウイルスの患者を受け入れている恩賜財団済生会の病院３カ所を、お住まいの宮邸からオンラインで視察された。秋篠宮さまは済生会の総裁を務めている。

　視察されたのは埼玉県、大阪府、福岡県の各病院。最初に済生会本部の炭谷茂理事長がコロナへの対応状況を述べた後、それぞれの病院長が患者の受け入れ長期化の現状などを説明。秋篠宮さまは人材が限られる中で、今後もコロナへの対応を続けていくための方策などを尋ねられたという。

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