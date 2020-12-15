天皇、皇后両陛下　環境国際会議に

編集局 2020/12/15 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は１４日、東京都千代田区のホテルで開催された「地球環境行動会議（ＧＥＡ）国際会議２０２０」の開会式に出席された。

天皇陛下はあいさつで、新型コロナウイルスの感染拡大を「人類にとって大きな試練」と言及。「この困難な状況を乗り越えていくために、私たち皆がなお一層心を一つにして力を合わせていくことが大切です」と述べられた。

会議の出席は両陛下が皇太子殿下御夫妻時代から続き、陛下の即位後は初めて。