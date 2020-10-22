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紀子殿下　国際会議を視聴

　編集局 　2020/10/22　 写真皇室　


オンライン開催となった「第５１回肺の健康世界会議」の開会式を視聴される秋篠宮妃紀子殿下＝２０日夜、東京都港区（宮内庁提供）

オンライン開催となった「第５１回肺の健康世界会議」の開会式を視聴される秋篠宮妃紀子殿下＝２０日夜、東京都港区（宮内庁提供）

　秋篠宮妃紀子殿下は２０日夜、新型コロナウイルス感染拡大の影響でオンライン開催となった「第５１回肺の健康世界会議」の開会式を、お住まいの宮邸で視聴された。

　開会式では紀子さまのビデオメッセージが放映され、新型コロナウイルスについて「結核対策に豊富な経験を持つ多くの専門家が、多大な貢献をしてこられていることを大変ありがたいことと思います」と英語であいさつされた。

　会議は国際結核肺疾患予防連合（ユニオン）が主催。紀子さまは公益財団法人結核予防会の総裁で、ユニオン名誉会員も務められている。

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