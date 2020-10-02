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秋篠宮殿下御夫妻芸術祭公演を鑑賞

　編集局 　2020/10/02　 写真皇室　


秋篠宮殿下御夫妻は、第７５回文化庁芸術祭オープニング公演の鑑賞に臨まれた １日午後、東京都千代田区の国立劇場（代表撮影）

秋篠宮殿下御夫妻は、第７５回文化庁芸術祭オープニング公演の鑑賞に臨まれた １日午後、東京都千代田区の国立劇場（代表撮影）

　秋篠宮殿下御夫妻は１日午後、東京都千代田区の国立劇場で、第７５回文化庁芸術祭オープニング公演「花鳥風月によせて」を鑑賞された。新型コロナウイルスの影響で行事の延期や中止が相次ぎ、御夫妻そろって外出先で公務に臨むのは２月以来。

　代替わりに伴い、昨年から御夫妻が天皇、皇后両陛下から引き継がれた。公演では人間国宝の演者らが箏曲、狂言、琉球古典音楽、京舞の４演目を披露。御夫妻はマスク姿で客席から何度も拍手を送られていた。

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