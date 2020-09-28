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佳子殿下　動画でメッセージ

　編集局 　2020/9/28　 写真皇室　


高校生「手話甲子園」に

秋篠宮殿下御夫妻の次女佳子殿下

秋篠宮殿下御夫妻の次女佳子殿下はオンラインで開催された「第７回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」を見ながら、手話で拍手を送られた＝２７日午前、東京都港区の宮邸（宮内庁提供）

　秋篠宮殿下御夫妻の次女佳子殿下は２７日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のためオンラインで開催された「第７回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」の開会式に動画でメッセージを寄せられた。

　佳子さまは例年、鳥取県で開催される同大会に出席されているが、動画での参加は初めて。「手話と聴覚障害に対する理解がより一層深まりますことを願います」と手話を交えてあいさつされた。

　宮内庁によると、佳子さまは宮邸で動画投稿サイト「ユーチューブ」を通じ、高校生のパフォーマンスを熱心に御覧になっていたという。

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