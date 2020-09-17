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眞子殿下　日本伝統工芸展に　都内

　編集局 　2020/9/17　 写真皇室　


公務での外出　８カ月ぶり

第６７回日本伝統工芸展を鑑賞される秋篠宮家の長女眞子殿下＝１６日午前、東京都中央区の日本橋三越本店（代表撮影）

第６７回日本伝統工芸展を鑑賞される秋篠宮家の長女眞子殿下＝１６日午前、東京都中央区の日本橋三越本店（代表撮影）

　秋篠宮御夫妻の長女眞子殿下は１６日午前、日本橋三越本店（東京都中央区）を訪れ、「第６７回日本伝統工芸展」を鑑賞された。新型コロナウイルスの影響で行事の延期や中止が続いており、眞子さまの外出を伴う公務は８カ月ぶり。

　主催する日本工芸会の総裁を務める眞子さまは、担当者の説明を聞きながらマスク姿で作品を見て回られた。総裁賞に選ばれた漆箱の前では「厳しい会津の冬の情景がよく表れていますね」と話されたという。

　午後には授賞式にも出席し、総裁賞を受賞した須藤靖典さん(６５)福島県会津若松市に「おめでとうございます」と賞状を手渡された。

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