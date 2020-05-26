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天皇陛下が田植え

　編集局 　2020/5/26　 写真皇室　


　天皇陛下は２５日午前、皇居内の生物学研究所脇にある水田で、即位後２度目となる田植えをされた。

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天皇陛下は田植えをされた＝２５日午前、皇居・生物学研究所脇の水田（宮内庁提供）

　陛下は水色の長袖シャツに紺のズボン、黒い長靴姿。水田に入ってしゃがみ、うるち米のニホンマサリともち米のマンゲツモチの苗計２０株を丹念に植えられた。

　皇居での稲作は昭和天皇が始め、上皇陛下から陛下へと引き継がれた。苗は陛下が４月にまいた種もみを栽培した。秋に稲刈りをし、収穫した米は宮中祭祀（さいし）の新嘗祭などに使われる。

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