編集局 2020/5/12 写真｜皇室

皇后陛下は１１日、皇居内の紅葉山御養蚕所で「御養蚕始の儀」に臨まれた。皇居内での養蚕は明治以降の歴代皇后が継承してきたが、昨年は天皇陛下の即位関連行事が重なったため、実際の作業に携わられるのは初めて。

皇后陛下は同日午前、お住まいの赤坂御所からマスクを着用して車で皇居へ。宮内庁によると、ふ化したばかりの蚕に刻んだ桑の葉を与えるなどされた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で作業に当たる職員を５人から１人に減らしたため、飼育する品種は純国産種「小石丸」だけという。