上皇陛下御夫妻　仙洞仮御所に転居

編集局 2020/4/01 写真｜皇室

１年半以内 赤坂へ

上皇陛下御夫妻は３１日午後、引っ越し作業に伴い滞在していた御料牧場（栃木県）を出発し、仙洞仮御所（東京都港区）に入られた。仮住まい期間は１年半以内の見通し。

上皇御夫妻を乗せた車は午後４時ごろ、仙洞仮御所に到着。御夫妻はマスク姿で、沿道に集まった人たちに会釈しながらゆっくりと正門の中に入られた。

お住まいだった皇居・吹上仙洞御所は今後改修工事が進められ、終了次第、天皇陛下御一家が赤坂御所から移り住まわれる。その後、バリアフリー化工事などを施した赤坂御所に上皇御夫妻が入居して「仙洞御所」となる。