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両陛下の正装姿を公開－宮内庁

　編集局 　2020/2/23　 写真皇室　


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正装姿の天皇、皇后両陛下＝２０１９年５月（宮内庁提供）

　宮内庁は２３日までに、天皇、皇后両陛下の正装姿の写真を公開した。即位後の昨年５月１５日にお住まいの赤坂御所で撮影されたもので、天皇陛下はえんび服に大勲位菊花章頸飾などの勲章、皇后陛下はローブデコルテにティアラや首飾り、宝冠大綬章を身に付けられている。

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