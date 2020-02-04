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両陛下　国際シンポジウムを聴講

　編集局 　2020/2/04　 写真皇室　


水問題で即位後初

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天皇、皇后両陛下は「水と文化」国際シンポジウムの講演会場で聴講された＝３日午後、東京都港区（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は３日午後、政策研究大学院大（東京都港区）で開催された「水と文化」国際シンポジウムを聴講された。天皇陛下は水問題研究をライフワークとされており、関係する行事への出席は即位後初めて。

　両陛下は基調講演やパネルディスカッションでの事例発表に熱心に聞き入り、終わるたびに拍手を送っておられた。天皇陛下はこれまで世界水フォーラムなどの国際会議にたびたび出席し、講演などを行われている。

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