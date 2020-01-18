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秋篠宮殿下御夫妻高校生と懇談

　編集局 　2020/1/18　 写真皇室　


　秋篠宮殿下御夫妻は１７日、阪神大震災の追悼式典に先立ち、神戸市中央区の兵庫県公館で、防災について学ぶ高校生ら５人と懇談された。

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秋篠宮殿下御夫妻は兵庫県立尼崎小田高校の（右から）網彩稀さんと奥村しえりさんから防災活動について説明を受けられた＝１７日午前、神戸市中央区（代表撮影）

　兵庫県立尼崎小田高校３年の網彩稀さん（１８）と奥村しえりさん（１７）が、自分たちで減災フェスを開催したり、地域住民向けの防災マップを作成したりしていることなどを説明。秋篠宮さまは「防災マップはどのくらいの時間をかけて制作されたのですか」などと質問し、紀子殿下はマップを手に取って熱心に見入っていた。

　懇談後、取材に応じた奥村さんは「防災マップを手に取ってくださって、うれしかった」と感想を述べた。

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