令和初の「講書始の儀」 皇居

編集局 2020/1/15 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下が年頭に学界の第一人者から講義を受けられる「講書始の儀」が１４日午前、秋篠宮殿下御夫妻ら皇族方も出席して皇居・宮殿で行われた。上皇陛下御夫妻は代替わりを機に今回から出席されない。

令和初となる今年の進講者とテーマは、東野治之・奈良大名誉教授（７３）の「遣唐使に見る日本の対外交流」▽斎藤修・一橋大名誉教授（７３）の「歴史のなかの工業化」▽長谷川昭・東北大名誉教授（７４）の「沈み込み帯の地震の発生メカニズムと火山の成因」。