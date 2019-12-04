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両陛下　武蔵野陵を参拝

　編集局 　2019/12/04　 写真皇室　


大正、昭和天皇に即位報告

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天皇陛下は即位の礼と大嘗祭を終えたことを報告するため、昭和天皇の武蔵野陵を参拝された＝３日午前、東京都八王子市

　天皇、皇后両陛下は３日、東京都八王子市の武蔵陵墓地を訪れ、昭和天皇の武蔵野陵と大正天皇の多摩陵を参拝し、即位の礼と大嘗祭を終えたことを報告する「親謁の儀」に臨まれた。

　いずれの陵でも、モーニング姿にシルクハットを手にした天皇陛下がゆっくりと参道を進み、玉串をささげて拝礼。続いてロングドレス姿の皇后陛下も同様に拝礼された。

　親謁の儀では、伊勢神宮のほか神武、孝明、明治の各天皇陵を訪れた。４日に皇居・宮中三殿を参拝し、即位関連の主な儀式は終了する。

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