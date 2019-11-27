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両陛下 「親謁の儀」で奈良県入り

　編集局 　2019/11/27　 写真皇室　


　天皇、皇后両陛下は２６日午後、即位の礼と大嘗祭を終えたことを報告する「親謁の儀」や茶会に臨むため、新幹線と近鉄線で奈良県橿原市入りされた。

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天皇、皇后両陛下は橿原神宮前駅に到着し、手を振られた＝２６日午後、奈良県橿原市

　親謁の儀では、既に訪問した伊勢神宮のほか、初代天皇とされる神武天皇陵、昭和天皇はじめ前四代の天皇陵と、皇居・宮中三殿を参拝される。２７日午前、橿原市の神武天皇陵を参拝。午後に京都市に移動し、孝明天皇陵を参拝し、京都大宮御所に宿泊される。

　２８日午前、明治天皇陵を参拝。午後は京都御所で、関西２府４県の知事や各界代表ら約６００人を招いた茶会を催し、天皇陛下がお言葉を述べられる。

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