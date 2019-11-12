上皇陛下御夫妻、正倉院展に

編集局 2019/11/12 写真｜皇室

上皇陛下御夫妻は１１日午後、東京・上野の東京国立博物館を訪れ、天皇陛下の即位を記念した特別展「正倉院の世界 皇室がまもり伝えた美」を鑑賞された。

正倉院や法隆寺に収められていた宝物を中心に、１００点を超える文化財を集めた特別展。

上皇后陛下が皇居内で育てた純国産種の蚕「小石丸」の糸を弦に使った「螺鈿紫檀五絃琵琶」の復元模造品も展示されており、上皇陛下は「正倉院のものは本当によくきれいに残っていますね」と話しながら、興味深そうに見て回られた。