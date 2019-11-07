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両陛下が大嘗祭リハーサル

　編集局 　2019/11/07　 写真皇室　


　天皇、皇后両陛下は６日午後、皇居・東御苑に建設された「大嘗宮」で、今月１４～１５日に行われる「大嘗祭」のリハーサルに臨まれた。

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天皇、皇后両陛下は大嘗祭のリハーサルのため、半蔵門から皇居に入られた＝６日午後、東京都千代田区

　両陛下は午後１時４５分ごろ、半蔵門から皇居内に入り、集まった人々に笑顔で手を振って応えられた。

　「習礼（しゅらい）」と呼ばれる、この日のリハーサルでは、儀式の手順や所作などを確認したとみられる。

　大嘗祭は天皇が即位後に行う一世一度の儀式。中心となる「大嘗宮の儀」では、天皇が「悠紀殿（ゆきでん）」や「主基殿（すきでん）」などから成る大嘗宮で新穀を神々に供え、自らも食べて五穀豊穣（ほうじょう）と国家国民の安寧を祈る。

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