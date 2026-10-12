「解散命令は信教の自由侵害」　家庭連合信者に深刻な影響　台湾で国際宗教シンポ

12日、台湾・台中市で開催中の国際シンポジウム「ＣＥＳＮＵＲ ２０２６」で世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）への解散命令を巡る日本の状況について発表した宗教団体家庭連合の堀正一会長（左）と他の登壇者

台湾中部の台中市で開催中の少数派宗教を研究する国際シンポジウム「ＣＥＳＮＵＲ ２０２６」で12日、世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）への解散命令を巡る日本の状況が取り上げられた。司会は新宗教研究センター（ＣＥＳＮＵＲ）のマッシモ・イントロヴィニエ代表が務め、７月に新たに設立された宗教団体家庭連合の堀正一会長のほか、ＵＰＦジャパンの魚谷俊輔事務総長、金沢大学の仲正昌樹教授が発表。教団解散命令後の信者の状況や日本社会における教団認識の変化について議論した。

「日本における統一教会の事例」と題するセッションで堀氏は、解散命令が信者の日常生活や信仰生活に与えている影響を報告。安倍晋三元首相暗殺事件後、敵対する弁護士団体やマスコミ報道によって「教団が事件の原因であるかのような誤解が広がった」と述べた上で、「解散命令は税制上の優遇を失わせるだけで、信教の自由が守られるという説明が繰り返されてきたが、実際には権利の侵害が生じている」と訴えた。

発表では、教会施設の使用制限や礼拝場所の喪失、公共施設の利用拒否事例を紹介。教団が実施した調査では、回答者の84・７％が精神的苦痛を経験し、家族や親族からの非難や暴力に関する報告が２０００件を超えたと説明した。

また、医療機関や教育現場で信仰そのものが問題視されたケースにも言及。「礼拝、家族関係、住居、雇用、心身の健康など、解散命令は信者の生活全般に影響を及ぼしている」と述べた。

その上で「法人格を失うだけで信教の自由の侵害に当たらない」という最高裁の判断は机上の空論であると指摘。「解散命令が免罪符のようになり、それを行政府が黙認している」と主張した。

続いて魚谷氏は、日本における反家庭連合運動の歴史を分析した。

魚谷氏は、家庭連合反対運動はキリスト教牧師、反対父母の会、左派活動家という三つの勢力によって構成されてきたと説明。「１９８０年代以降、それぞれ異なる動機を持ちながらも、統一教会を壊滅させるという共通目的の下で統一戦線を形成した」と述べた。

また、反対運動は父母、牧師、弁護士、マスメディアが連携する「職業的ネットワーク」となり、長年にわたって教団を追い詰めようとしてきたと指摘。一方で、「状況を完全に変えたのは安倍元首相暗殺事件だった」と述べ、事件後の政治状況が解散命令請求への流れを決定づけたとの見方を示した。さらに、「純粋な法理論からすれば教団解散の根拠はなく、解散請求の主因は政治的要因にある」と主張した。

一方、仲正氏は哲学者アラスデア・マッキンタイアのナラティブ（物語）論を引用して、日本社会における家庭連合像の変遷を考察した。

仲正氏は、「人々はこれまで経験したことのない現象に直面すると、それを理解するために陰謀論的な物語を構築する傾向がある」と指摘。日本では、安倍元首相暗殺事件後、こうした家庭連合に対する負のイメージが社会に広がったと述べた。

同氏は、冷戦期に家庭連合が反共運動を推進したことから「宗教を装った政治団体」とのイメージが広がり、その後は「洗脳」「マインド・コントロール」が批判の中心概念になったと指摘。オウム真理教事件後には、その負のイメージが家庭連合にも投影されるようになったと分析した。

さらに、安倍氏暗殺事件後は「宗教２世への搾取」や「政治とカルトの根深い癒着関係」が教団を巡る中心的な物語となったと説明し、「統一教会は日本社会において、あらゆる悪の根源であるかのような『ラスボス』として描かれている」と述べた。

同シンポジウムは、10～14日の日程で開催され、欧州、北米、アジアなど各国の宗教学者や研究者が参加。信教の自由、新宗教運動、反カルト運動、宗教少数派を巡る人権問題などをテーマに30のセッションが行われている。

＜＜（外報部）＞＞