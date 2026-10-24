清正公ゆかりの倭城巡り　韓国から

韓国と九州は地理的な近さなどもあって、昔から交流が盛んだった。博多は朝鮮半島や中国との交易で栄え、大宰府には朝鮮通信使が立ち寄った客館跡も残されている。だが、悪縁もあった。豊臣秀吉による朝鮮出兵の先陣を切った加藤清正は、侵攻した半島での「鼻削ぎ、耳削ぎ」などのゆえ、韓国では悪名高い。出兵を不義の戦いだとして寝返った、清正公配下だったともされる沙也可は、朝鮮のために戦い、韓国には今もその子孫が住む集落が残る。

清正公と言えば熊本城で有名だが、このほど出兵時に半島南東部の蔚山に築城した「西生浦倭城」と「蔚山倭城」を巡るツアーを日本の旅行社が企画し、韓国でちょっとした波紋が広がっている。ツアーは下関と釜山を結ぶ関釜フェリーに乗って、清正公ゆかりの倭城を見学する歴史遺構の探訪。「４００年前に武将たちが眺めた景色」を韓国で体感できる、日本の歴史ファンにはうってつけの企画だ。ところが、韓国側は「侵略者を英雄扱いする観光商品だ」（歴史学者）と噛（か）みついた。

蔚山の倭城は歴史的経緯から地元の人たちに壊され、長年放置されてきたが、韓国に残る日本式城郭としては保存状態が良好だという。当時、最先端の築城術が施され、朝鮮・明軍は倭城を一つも落とせなかったと伝わっており、朝鮮側も技術の高さに驚いたようだ。清正公のお膝元、熊本市と蔚山市は友好協力協定を結び、観光を含めた交流促進に取り組んでいる。ツアーでは、訪ねる側に相手への配慮、受け入れ側も冷静な対応が求められるのかも。（Ｕ）