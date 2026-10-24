トップ国際韓国朝露に低姿勢の韓国・李政権―北捕虜移送問題　 ウクライナと対立長期化
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朝露に低姿勢の韓国・李政権―北捕虜移送問題　 ウクライナと対立長期化

By 上田 勇実

ロシアによるウクライナ侵攻を支援するため最前線に投入され、捕虜となった後、韓国に移送された北朝鮮軍兵士２人の問題を巡り、韓国とウクライナの対立が長期化している。韓国の李在明大統領はウクライナが非公開移送に関する秘密保持合意を破ったとして強く反発したが、北朝鮮やロシアを刺激したくないという低姿勢が浮き彫りになり、問題視されている。【...全文を読む】

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