トップ国際韓国朝露に低姿勢の韓国・李政権―北捕虜移送問題 ウクライナと対立長期化 韓国 朝露に低姿勢の韓国・李政権―北捕虜移送問題 ウクライナと対立長期化 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年10月24日 12時00分 By 上田 勇実 XLINEFacebookEmailPrint ロシアによるウクライナ侵攻を支援するため最前線に投入され、捕虜となった後、韓国に移送された北朝鮮軍兵士２人の問題を巡り、韓国とウクライナの対立が長期化している。韓国の李在明大統領はウクライナが非公開移送に関する秘密保持合意を破ったとして強く反発したが、北朝鮮やロシアを刺激したくないという低姿勢が浮き彫りになり、問題視されている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事韓国 「光州事件」聖域化に異論、左翼史観是正へ新たな歴史戦【ＮＥＷＳクローズ・アップ】次の記事清正公ゆかりの倭城巡り 韓国から 人気記事 コラム 自爆型ドローン【韓国紙】 韓国 名節がより悲しい離散家族の絶叫、南北ともに無視するな【韓国紙】 韓国 【連載】韓国〝不正選挙〟の波紋 (上)「潮目変わった」李氏に逆風 選管を非難、「自業自得」の声も 韓国 金総書記「通米封南」攻勢の中、韓米に危険な軋み【韓国紙】 コラム 五輪放送権巡り対立【韓国紙】 韓国 在韓米軍の役割変更、同盟に亀裂入れるな【韓国紙】 コラム 生卵投げ付け【韓国紙】 韓国 米国「戦作権2029年移管」韓国軍の力量充足がカギ【韓国紙】 新着記事 韓国 清正公ゆかりの倭城巡り 韓国から 韓国 韓国 「光州事件」聖域化に異論、左翼史観是正へ新たな歴史戦【ＮＥＷＳクローズ・アップ】 韓国 韓総裁への実刑判決「宗教迫害」 ポンペオ元米国務長官が批判 自宅の現金、教団側「横領ではない」 韓国 韓鶴子総裁に懲役２年－韓国地裁 「納得しかねる」家庭連合が声明 韓国 〝戒厳令効果〟薄れ支持率急落―韓国大統領 不動産政策に国民反発 韓国 人権ＮＧＯ、韓国の「信教の自由」侵害に警鐘 「民主主義の根幹揺るがす」 コラム 都市ビジョンの足かせとなる住宅拡大計画 韓国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】軍事協力「日本より中国と」 日韓物品役務協定に歴史“訓戒” TOP記事（全期間） 韓国 「トランプ氏は信教の自由を重視」 ホワイト牧師 韓国 【連載】激動の北東アジア 日韓トンネルの可能性（１） 釜山市民の過半数賛成 李龍欽氏「日韓経済に突破口を」 韓国 韓総裁への実刑判決「宗教迫害」 ポンペオ元米国務長官が批判 自宅の現金、教団側「横領ではない」 韓国 人権ＮＧＯ、韓国の「信教の自由」侵害に警鐘 「民主主義の根幹揺るがす」 朝鮮半島 尹大統領、任期折り返し 内政ガタガタ、長引く夫人の疑惑 韓国 韓国 韓鶴子総裁、田載秀議員ら不起訴 「統一教収賄」疑惑事件で合同捜査本部―韓国 韓国 祝福式に4000組参加 家庭連合ー韓国・ワールドセンター 韓国 尹大統領逮捕、左派が狙う“支配層”交代の一幕－韓国