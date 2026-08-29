トップ国際韓国〝戒厳令効果〟薄れ支持率急落―韓国大統領　不動産政策に国民反発
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〝戒厳令効果〟薄れ支持率急落―韓国大統領　不動産政策に国民反発

By 上田 勇実

韓国の李在明大統領の支持率低下が際立っている。不動産価格抑制の手段に対する不評や米国からの合同軍事演習短縮の要請を受け入れたことなどが原因とされるが、尹錫悦前大統領による非常戒厳宣言で保守派の影響力が著しく低下した〝戒厳令効果〟が薄れつつあることも背景の一つとみられる。【...全文を読む】

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