トップ国際韓国〝戒厳令効果〟薄れ支持率急落―韓国大統領 不動産政策に国民反発 韓国 〝戒厳令効果〟薄れ支持率急落―韓国大統領 不動産政策に国民反発 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年8月29日 12時14分 By 上田 勇実 XLINEFacebookEmailPrint 韓国の李在明大統領の支持率低下が際立っている。不動産価格抑制の手段に対する不評や米国からの合同軍事演習短縮の要請を受け入れたことなどが原因とされるが、尹錫悦前大統領による非常戒厳宣言で保守派の影響力が著しく低下した〝戒厳令効果〟が薄れつつあることも背景の一つとみられる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事人権ＮＧＯ、韓国の「信教の自由」侵害に警鐘 「民主主義の根幹揺るがす」 人気記事 コラム 韓国人「麻薬王」【韓国紙】 コラム 自爆型ドローン【韓国紙】 コラム 生卵投げ付け【韓国紙】 コラム 麗水島博覧会の懸念【韓国紙】 韓国 金総書記「通米封南」攻勢の中、韓米に危険な軋み【韓国紙】 韓国 在韓米軍戦力の中東移転も、安保態勢の空白をなくせ【韓国紙】 韓国 米国「戦作権2029年移管」韓国軍の力量充足がカギ【韓国紙】 韓国 【韓国保守は再起できるか】(中) 控訴放棄は李氏のアキレス腱 「体制戦争」危機訴える野党代表 新着記事 韓国 人権ＮＧＯ、韓国の「信教の自由」侵害に警鐘 「民主主義の根幹揺るがす」 コラム 都市ビジョンの足かせとなる住宅拡大計画 韓国 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】軍事協力「日本より中国と」 日韓物品役務協定に歴史“訓戒” コラム ＡＩが変えた人材像【韓国紙】 韓国 民心の警告灯が点いた李氏、内紛解消・２年目に集中を【韓国紙】 インタビュー 【連載】韓国〝不正選挙〟の波紋 (下) 損得勘定の政府に若者憤り ソウル大学大学院生 金泰一さんに聞く コラム 眠れない“アリ”【韓国紙】 韓国 変質する「参政権保障」集会、与野党全員の責任【韓国紙】 TOP記事（全期間） 韓国 「トランプ氏は信教の自由を重視」 ホワイト牧師 韓国 【連載】激動の北東アジア 日韓トンネルの可能性（１） 釜山市民の過半数賛成 李龍欽氏「日韓経済に突破口を」 朝鮮半島 尹大統領、任期折り返し 内政ガタガタ、長引く夫人の疑惑 韓国 韓国 韓鶴子総裁、田載秀議員ら不起訴 「統一教収賄」疑惑事件で合同捜査本部―韓国 韓国 尹大統領逮捕、左派が狙う“支配層”交代の一幕－韓国 韓国 祝福式に4000組参加 家庭連合ー韓国・ワールドセンター 韓国 環境活動家ら３人に 鮮鶴平和賞授賞式 韓国 韓国「ポスト石破」高市氏を警戒 参政党躍進には極右アレルギー