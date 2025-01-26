トップオピニオンViewpoint尹大統領逮捕を喜べない金総書記 Viewpoint 尹大統領逮捕を喜べない金総書記 宮塚コリア研究所代表 宮塚 利雄 タグ会員向け 2025年1月27日 06時31分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint 韓国の尹錫悦大統領が出した「非常戒厳」を巡り合同捜査本部が、尹大統領に対する拘束令状の２度目となる執行を１５日早朝に行い、１０時３０分頃、尹大統領が公邸から乗用車で高位公職者犯罪捜査庁（高捜庁）に出頭したことで、当初予想されていた大統領警護庁と合同捜査本部との衝突も僅（わず）かで、事態は新たな展開を迎えることになった。高捜庁は１９日、尹大統領を逮捕した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article習主席新年演説での「看板下ろし」 人気記事 韓国 【韓国紙】尹逮捕令状執行で右往左往 混乱を拡大させた公捜処 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 台湾侵攻を防ぐための対中戦略 韓国 【韓国紙】裁判所の暴動事件、根絶へ 与党は徹底した厳罰求めよ Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 米新政権と自由貿易体制の終焉 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き 韓国 【韓国紙】自業自得の野党、与野党支持率は戒厳前の水準に 新着記事 Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」 韓国 【韓国紙】大統領のマグショット 韓国 【韓国紙】裁判所の暴動事件、根絶へ 与党は徹底した厳罰求めよ Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する Viewpoint 社会政策に価値観の裏打ち必要 韓国 【韓国紙】自業自得の野党、与野党支持率は戒厳前の水準に TOP記事（全期間） 朝鮮半島 尹大統領、任期折り返し 内政ガタガタ、長引く夫人の疑惑 韓国 韓国 尹大統領逮捕、左派が狙う“支配層”交代の一幕－韓国 北朝鮮 北朝鮮のロシア派兵 実戦経験し能力向上狙う 米トロイ大学講師 ダニエル・ピンクストン氏 韓国 「またトラ」どうする韓国 頭越しの米朝核協議を警戒 韓国 世界的人気博するネトフリ映画『戦と乱』【韓国紙】 韓国 【韓国紙】自業自得の野党、与野党支持率は戒厳前の水準に Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に 韓国 【韓国紙】尹逮捕令状執行で右往左往 混乱を拡大させた公捜処