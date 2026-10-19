ロシア、米衛星攻撃を準備か　宇宙戦争の懸念―米シンクタンク

ワシントンの有力シンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は最新の分析で、ロシアが宇宙空間で衛星に攻撃を仕掛け、宇宙戦争を引き起こすのではないかと懸念が高まっていると指摘した。ロシアの衛星「コスモス２６１２」が、フィンランド企業ＩＣＥＹＥが運用する商用地上観測レーダー衛星に異常接近する動きを見せているためだ。

ウクライナ東部ドネツク州の前線付近で、攻撃型ドローンにスターリンクの通信システムを取り付けるウクライナ兵＝６月26日（ＥＰＡ時事）

ＣＳＩＳの報告書によると、衛星は米国で登録されており、ウクライナ軍に高解像度の情報を提供しているとみられている。

ＣＳＩＳの航空宇宙安全保障プロジェクトの副ディレクター、クレイトン・スウォープ氏と研究助手のシャンタル・リー氏は、「ロシアは軌道上兵器の実験を重ねてきた。政策担当者は、コスモス２６１２が商用衛星を脅かす行動に出る可能性を想定すべきだ」と指摘した。

一方、米国は現在、必要と判断すれば、独自の攻撃を行うための装備を軌道上に配備している。

メインク空軍長官は先月、米国も独自の宇宙兵器を軌道上に保有していることを初めて明らかにした。他国が衛星などの宇宙資産を攻撃した場合に対抗するための兵器だという。

この発言は、宇宙空間を巡る大国間の軍事競争が激化する中、米国が実力行使を伴う段階も視野に入れ、宇宙での軍事活動に乗り出していることを、中国とロシアに示す狙いがあったとみられている。

ウクライナ軍のドローンの通信速度が先週初め、一部で低下したことが14日、報告された。ウクライナ国内で米スペースＸの軍事向け衛星通信サービス「スターシールド」を戦場で使用する際の制限が課されたためだ。

米議会では、トランプ政権がこの制限を指示したのかどうか、与野党双方の議員から疑問の声が上がっている。ウクライナのゼレンスキー大統領らが、米国によるロシア産ディーゼル燃料の輸出への制裁緩和を公然と批判したことを受けた措置ではないかとの見方も出ている。

こうした状況を踏まえ、専門家らは、ロシアの衛星がＩＣＥＹＥの衛星に対して何らかの行動を取る可能性を示す軌道変更を行ったと指摘する。

ＣＳＩＳの報告は、「９月30日から２週間にわたり、コスモス２６１２は一連の新たな軌道変更を実施。その結果、この衛星と同一平面上の軌道、ほぼ同じ高度に達した」と指摘。また、過去のロシアのコスモス衛星は軌道上で物体を放出したことがあり、米政府当局は、放出された物体が「兵器システムの特徴を示している」と説明していた。（ワシントン・タイムズ特約）