米大使館　ロシア滞在者に退避要請　ペスト疑いで健康警報

10月7日、ロシア・イルクーツク州シェレホフの感染症病院の門から外をうかがうマスク姿の警備員。ここでペスト研究所の女性研究員が死亡した（AFP＝時事）

【ワシントン川瀬裕也】ロシア・シベリア東部イルクーツク州のペスト研究所職員が原因不明の肺炎で死亡し、肺ペスト感染の可能性が報じられたことを受け、在ロシア米大使館は６日、健康警報を出した。ロシアに滞在する米国民に対し、「直ちに出国」するよう呼び掛けた。世界保健機関（ＷＨＯ）は７日、ロシア側から十分な情報が得られていないとして、実施された検査や接触者の健康状態などについて追加説明を求めた。

死亡したのは、「シベリア・極東ペスト対策研究所」の女性職員。研究所はペスト菌など危険な病原体を扱っており、ロシア当局は当初、接触者約２００人を隔離するなどの措置を取った。

ロシアの消費者権利・福祉監督庁は７日、約５０００件の検査で危険な病原体は確認されず、隔離対象者のうち約90％を既に隔離解除したと発表した。女性職員については「原因不明の肺炎」で死亡したと説明しており、原因となった病原体は特定していない。ペスト流行の危険性はないとしている。

一方、ＷＨＯのテドロス事務局長は、死亡した職員にどのような検査が行われたかなど詳細が不足していると指摘。「全体像がまだ把握できていない」として、現段階では完全なリスク評価ができないとの見方を示した。別の研究所職員が原因不明の肺炎を発症したとの報道についても、ロシア側に確認を求めている。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）のエリカ・シュワルツ所長は７日、米国内への感染リスクは「極めて低い」と強調する一方、関係省庁と連携し、シベリア方面から米国に入国する渡航者を監視・検査できる態勢を整えていると説明した。

トランプ大統領は同日、記者団から生物兵器との関連を問われ、「そうは考えていない」と述べた。その上で、ロシアからの情報提供について「我々の担当者と少しは共有しているが、さらに共有することを期待する」と語った。