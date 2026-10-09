ロシア下院選、与党が最多議席　「戦争への国民の支持」主張―プーチン大統領

ロシアの政権与党「統一ロシア」の下院選候補者（右）と面会するプーチン大統領（左）＝９月５日、モスクワ（ＡＦＰ時事）

ウクライナ侵攻下で初となるロシア下院選挙（任期５年、定数４５０）が９月18日から20日まで行われ、プーチン政権与党「統一ロシア」が過去最多となる３４９議席を獲得した。プーチン大統領はこの結果について、ウクライナで戦うロシア軍への国民の支持を示していると述べた。一方で独立系メディアでは「選挙不正」の報道が相次ぎ、選挙の不公平さを訴えた著名政治学者が逮捕された。（繁田善成）

■不正報道が相次ぐ

ロシア下院選挙の結果は予想通りだった。政権与党「統一ロシア」は４５０議席中３４９議席を獲得し、過去最多だった２０１６年の３４３議席を上回った。

残る議席もすべて、ロシア共産党など「体制内野党」が占めた。14年のロシアによるウクライナのクリミア併合以降、プーチン氏を全面的に支持しているため、そう呼ばれている。

投票率は59.８％で、前回21年の選挙を上回った。

独立系メディアでは、選挙の不正に関する報道が相次いだ。「ノーバヤ・ガゼータ欧州」は、票の不正操作がなければ、統一ロシアの得票率は公式発表の58％ではなく34％だったとする推計を伝えた。また、投票用紙のすり替えが行われた、との報道もあった。

一方で、中央選管のエラ・パンフィロワ委員長はプーチン氏に対し、投票は「前例のない」脅威の下で行われたと報告した。偽の爆破予告、選管委員とその子供に対する脅迫、ドローン攻撃などがあったという。

つまり、公式見解は単純明快なものである。一部で混乱があったが、選挙は成功裏に行われた。混乱はすべてウクライナなど外部の仕業、というわけだ。

プーチン氏は９月23日、選挙に参加したロシア国民に感謝すると共に、高い投票率は、国家の強化を進める政府を国民が支持した結果だと述べた。

■批判への締め付け

プーチン氏はその後、軍関係者に向け演説し、今回の選挙の政治的意義を最もよく表す言葉を述べた。

「この投票結果はあなた方のためのものです」「国民はロシア軍を信頼し、勝利を信じ、特別軍事作戦（ウクライナ侵攻）のすべての目標が達成されることを疑っていない」

つまり、クレムリンの解釈は、ロシア国民は、ウクライナ侵攻後に初めて行われた議会選で、政府を全面的に信任し「戦争継続を支持した」ということだ。

ところで、選挙が終わるのを待っていたかのように、その翌24日には、財務省からさまざまな増税案が発表された。

配当金、預金利息、証券取引からの利益に対する13～22％の所得税や、国境を越えた電子商取引（ＥＣ）での物品・サービス購入に対する22％の付加価値税の導入のほか、多くの分野で新たな課税を行うという。支出の戦略的優先事項は、引き続き、国防・安全保障である。

そして、政府批判に対する締め付けは、さらに強化された。

その典型的な例が、９月下旬に逮捕された政治学者アレクサンドル・キネフ氏のケースだ。ロシア刑法第２２８条１項に基づき、大規模な麻薬密売未遂の罪で逮捕・起訴された。この条項は最高15年の懲役刑を規定している。キネフ氏は無罪を主張している。

この逮捕は、ロシアで最も著名な選挙専門家の１人であるキネフ氏が、今回の下院選挙は史上最も不公平な選挙だと評した直後に行われたのだ。

これは本当に通常の刑事事件なのか、それとも政治的迫害を目的とした罪の捏造（ねつぞう）なのか。

ロシアの裁判所は２０２６年上半期、テロ関連犯罪で１２３４人に有罪判決を下した。前年同期比で実に58％の増加である。

ところで、有罪判決を受けた者の半数以上は、刑法第２０５条の２（テロ行為の扇動、正当化、宣伝）に基づき起訴された。

ロシア軍によるウクライナ侵攻の被害や、侵攻に反対するソーシャルメディア上の記事や書き込みにコメントやリポストしたことで、起訴された件数も含まれているのだ。