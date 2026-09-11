トップ国際ロシア対中依存を深めるロシア 資源開発への直接投資を期待 ロシア 対中依存を深めるロシア 資源開発への直接投資を期待 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月11日 13時46分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint ロシア最大の国営石油会社ロスネフチのセチン会長は４日、ウラジオストクで行われた露中エネルギービジネスフォーラムで、露中は「世界エネルギー安保の保証人」だと胸を張った。しかし、内実はロシアが中国への依存を深めるものであり、資源開発への直接投資を促すものだった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事露 反戦政党を議会選から排除 クレムリンで内部闘争の思惑絡む 人気記事 ロシア 「新たな動員」に揺れるロシア 出回る２３日国境閉鎖説 ロシア 欧米と連携しウクライナ支援を ロシア パリ五輪 ＩＯＣがロシア選手参加検討 政治的中立議論高まる インタビュー 露、“親中”政権の排除も 【ウクライナ危機 識者に聞く】 ロシア 露軍、首都の軍需施設破壊 ウクライナ、南東部要衝で抵抗続く ロシア 露が国連安保理議長国に 「最悪のタイミング」の声 Viewpoint 中露ランドパワーを合一させるな ロシア ロシア政府の求心力低下 プリゴジン氏が地方行脚「プーチン後」見据えた動きか 新着記事 ロシア 露 反戦政党を議会選から排除 クレムリンで内部闘争の思惑絡む ロシア ロシアの燃料不足が深刻化 ドローン攻撃で製油所標的―ウクライナ ロシア モスクワから流れてくる不穏なニュース ロシア ロシア、国防支出縮減に転換 景気は後退局面へ ロシア ロシアの食卓からキュウリが消える時 ロシア 新ＳＮＳ導入で国民を監視へ ロシア当局が通信内容を把握 戦争反対市民をあぶり出し ロシア 欧米と連携しウクライナ支援を ロシア ポーランド首相「ロシアは２０２７年にもＮＡＴＯに軍事攻勢」 TOP記事（全期間） ロシア ロシア、国防支出縮減に転換 景気は後退局面へ ロシア ロシア、強まる「デジタル版鉄のカーテン」 政府のプロパガンダ一色に Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 ロシア ウクライナ侵攻、終戦に向けた動き始まる 領土の一部放棄も ロシア 縮小したロシアの戦勝記念日 謎残るクレムリン無人機攻撃 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き ロシア ロシア経済が急減速 軍事費に国家予算の40％超