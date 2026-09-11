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ロシア

対中依存を深めるロシア　資源開発への直接投資を期待

By 編集部

ロシア最大の国営石油会社ロスネフチのセチン会長は４日、ウラジオストクで行われた露中エネルギービジネスフォーラムで、露中は「世界エネルギー安保の保証人」だと胸を張った。しかし、内実はロシアが中国への依存を深めるものであり、資源開発への直接投資を促すものだった。【...全文を読む】

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