トップ国際北朝鮮韓国ＩＴ企業に偽装就職―北朝鮮工作員 中露でリモートワークか 北朝鮮 韓国ＩＴ企業に偽装就職―北朝鮮工作員 中露でリモートワークか タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年11月21日 09時27分 By 上田 勇実 XLINEFacebookEmailPrint 仮想通貨窃取をはじめとする各種ハッキングや人工知能（ＡＩ）を悪用した手口で外貨稼ぎに力を入れる北朝鮮。近年はＩＴ（情報技術）専門家を装って米国など海外の企業に偽装就職し、拠点のある中国やロシアでリモートワークしていた北朝鮮工作員の問題が発覚しているが、先月ついに韓国企業への偽装就職が初めて確認され、物議を醸している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事トランプ氏、４度目の米朝会談模索 11月ＡＰＥＣ訪中時を検討 人気記事 Viewpoint 北に対露協力の代償払わせよ 北朝鮮 北朝鮮 ロシア支援「兵器より派兵」戦争長期化・首脳会談を視野 Viewpoint 映画「ビヨンド・ユートピア 脱北」 北朝鮮 首相「チャンスを逃さない」 拉致解決訴える国民大集会―東京 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 北朝鮮 中国人団体客 羅先で北朝鮮人２人殺害か 現場の動画流出、外交問題に 北朝鮮 【連載】2026世界はどう動く（12） 北朝鮮 中露後ろ盾に核・ミサイル強化 北朝鮮 中国ネット通販の利用推進 北朝鮮 正恩氏訪中直後に代表団 制裁違反の新規労働者派遣へ 新着記事 北朝鮮 トランプ氏、４度目の米朝会談模索 11月ＡＰＥＣ訪中時を検討 北朝鮮 露朝、対ドローン兵器を共同開発 ウクライナの攻撃激化で 北朝鮮 首相「チャンスを逃さない」 拉致解決訴える国民大集会―東京 北朝鮮 【連載】2026世界はどう動く（12） 北朝鮮 中露後ろ盾に核・ミサイル強化 北朝鮮 「おれの仲間になれ」と言うなら 不確実な安保環境に対応策を 北朝鮮 中国ネット通販の利用推進 北朝鮮 正恩氏訪中直後に代表団 制裁違反の新規労働者派遣へ 北朝鮮 露派遣北将兵「自決」の衝撃 金正恩総書記は「うそ泣き」【韓国紙】 北朝鮮 北朝鮮 ロシア支援「兵器より派兵」戦争長期化・首脳会談を視野 TOP記事（全期間） Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き 北朝鮮 中国人団体客 羅先で北朝鮮人２人殺害か 現場の動画流出、外交問題に 北朝鮮 北朝鮮のロシア派兵 実戦経験し能力向上狙う 米トロイ大学講師 ダニエル・ピンクストン氏 Viewpoint 尹大統領逮捕を喜べない金総書記 北朝鮮 北朝鮮 ロシア支援「兵器より派兵」戦争長期化・首脳会談を視野 北朝鮮 【連載】2026世界はどう動く（12） 北朝鮮 中露後ろ盾に核・ミサイル強化 Viewpoint 「北朝鮮人権映画祭」の２作品