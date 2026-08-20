トランプ氏、４度目の米朝会談模索　11月ＡＰＥＣ訪中時を検討

【ワシントン川瀬裕也】トランプ米大統領が、北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談を今秋にも実現するよう側近に働き掛けていることが18日、分かった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）など米メディアが報じた。11月に中国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせたアジア訪問の際に、金氏と直接会談する案を検討しているという。実現すれば、２０１９年６月以来、４度目の米朝首脳会談となる。

報道によると、トランプ氏は金氏との対面での会談について、側近と非公式に協議をしているという。ただ、現時点で正式な会談準備は始まっておらず、ホワイトハウス当局者は、トランプ、金両氏は「適切な時期に会談する」と説明している。北朝鮮側から公式な反応は出ていない。

トランプ氏は17日、ホワイトハウスで記者団から金氏が対話の呼び掛けに応じていないのではないかと問われ、「彼は応じている」と明言した。ただ、やり取りの具体的な内容は明らかにしなかった。その上で金氏について、「私に常に大きな敬意を払ってきた」「私は彼を理解しているし、彼も私を理解している」と述べ、個人的な関係の良さを強調した。

トランプ氏はこれに先立つ16日、米韓合同軍事演習について、米国の参加を縮小するよう国防総省に指示。金氏との「非常に良好な関係」に触れ、演習が北朝鮮に「不適切で敵対的なシグナル」を送っていると主張していた。米韓両軍はその後、演習期間を当初11日から、５日間に短縮し、規模も縮小した。

トランプ氏と金氏は第１次トランプ政権下の18年６月にシンガポール、19年２月にベトナム、同年６月に南北軍事境界線がある韓国・板門店で会談した。しかし、北朝鮮の非核化措置と米国による制裁解除を巡る隔たりを埋められず、その後、交渉は停滞した。北朝鮮は近年、核・ミサイル能力を拡大する一方、ロシアや中国との関係を強化しており、再び首脳外交が始まった場合、核問題を巡る双方の立場の隔たりが焦点となるとみられている。