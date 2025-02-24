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北朝鮮「堆肥戦闘」の悲喜劇

By 宮塚 利雄

北朝鮮の１月２月の冬の寒さは格別だ。１月９日の平壌の気温は氷点下４度であったが、標高の高い豆満江や鴨緑江の上流地域では氷点下30度を下回る日が珍しくない。北朝鮮の最低気温は大正11年１月18日に鴨緑江上流の中江（チュンガン）で記録した氷点下41・６度である。【...全文を読む】

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