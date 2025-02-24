トップオピニオンViewpoint北朝鮮「堆肥戦闘」の悲喜劇 Viewpoint 北朝鮮「堆肥戦闘」の悲喜劇 タグ会員向け 2025年2月25日 06時37分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint 北朝鮮の１月２月の冬の寒さは格別だ。１月９日の平壌の気温は氷点下４度であったが、標高の高い豆満江や鴨緑江の上流地域では氷点下30度を下回る日が珍しくない。北朝鮮の最低気温は大正11年１月18日に鴨緑江上流の中江（チュンガン）で記録した氷点下41・６度である。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article子育ての重要性と現実とのギャップ 人気記事 Viewpoint 左派勢力のトランプ錯乱症候群 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 自由貿易体制を壊すのは誰か Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint トランプ2．0、対中戦略に焦点 新着記事 Viewpoint 子育ての重要性と現実とのギャップ Viewpoint 時代の変容に連れ社会福祉も変遷 Viewpoint トランプ2．0、対中戦略に焦点 Viewpoint 日本は是々非々外交の展開を Viewpoint イタリアのアクィ師団の悲劇 Viewpoint 子供たち支援と自立した生活への道 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ 北朝鮮 北朝鮮のロシア派兵 実戦経験し能力向上狙う 米トロイ大学講師 ダニエル・ピンクストン氏 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」